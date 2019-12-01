Profepa clausura centro donde escapó el tigre de bengala Kenzo, tras detectar irregularidades en sus instalaciones

Tepetlaoxtoc, Estado de México, a 2 de julio de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura total temporal del centro privado Animal Experience, ubicado en el Estado de México, luego de detectar diversas irregularidades en sus instalaciones tras el escape del tigre de Bengala "Kenzo", ejemplar que fue localizado este jueves en el municipio de Tepetlaoxtoc y que posteriormente perdió la vida pese a recibir atención veterinaria especializada.

La decisión fue tomada después de una inspección realizada por personal de la dependencia, que identificó posibles incumplimientos al plan de manejo autorizado, además de áreas de confinamiento diferentes a las aprobadas y espacios que aún se encontraban en proceso de construcción y rehabilitación.

El operativo para localizar al felino reunió a especialistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), el Parque Ecológico Zacango, el Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, policías estatales y municipales, así como inspectores de la Profepa.

Durante las maniobras para capturarlo con vida, médicos veterinarios intentaron sedarlo mediante dardos tranquilizantes; sin embargo, el tigre reaccionó de forma agresiva y atacó al personal participante, lo que representó un riesgo inmediato para su integridad. Ante esa situación, elementos de seguridad utilizaron armas de fuego para neutralizar la amenaza, en apego a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

Tras resultar herido, "Kenzo" recibió atención de especialistas de la Cepanaf, el Zoológico de Moroleón y Reino Animal, centro de conservación de vida silvestre al que posteriormente fue trasladado. A pesar de los esfuerzos médicos, el ejemplar murió.

Como parte de las medidas precautorias, la Profepa aseguró nueve ejemplares de fauna silvestre que permanecían en el establecimiento y suspendió todas las actividades comerciales, de exhibición y de manejo no indispensable. Únicamente se autorizó la alimentación y los cuidados necesarios para garantizar el bienestar de los animales bajo resguardo.

La dependencia federal informó que ya inició el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades derivadas del escape del tigre, evaluar las condiciones en que operaba el inmueble y verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Además, realizará inspecciones de seguimiento para confirmar que las medidas impuestas sean acatadas.

Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa lamentaron la muerte de "Kenzo" y reafirmaron su compromiso de fortalecer la vigilancia en los centros que albergan fauna silvestre, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de seguridad y bienestar para los animales en cautiverio.