Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 20:48:54

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2026.- La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 provocó nevadas y caída de aguanieve en distintas zonas montañosas del país, principalmente en el Estado de México, donde varios paisajes quedaron cubiertos de blanco.

En el Estado de México se reportó nieve en puntos como el Nevado de Toluca, el volcán de Jocotitlán, Jilotzingo, San José del Rincón y el Desierto de los Leones. También se registró aguanieve en la carretera Picacho-Ajusco, en las zonas altas de la Ciudad de México. Sin embargo, los pronósticos indican que estas condiciones se mantendrán principalmente en lugares de gran altitud y no en las zonas urbanas.

Las bajas temperaturas también alcanzaron comunidades de Durango, donde algunas localidades de la sierra de Guanaceví registraron hasta 13 grados bajo cero. Mientras que en Querétaro y Colima también se reportaron nevadas en zonas montañosas.

En Michoacán, las lluvias y el granizo provocaron la caída de árboles en la carretera que conecta Tlalpujahua con San José del Rincón, Estado de México, lo que dificultó durante algunas horas el paso de vehículos. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron conducir con precaución.

Por su parte, Protección Civil de Michoacán informó que la tormenta invernal continuará favoreciendo las lluvias en el estado, con posibilidad de chubascos fuertes en regiones como la Costa, Tierra Caliente, Pátzcuaro-Zirahuén, la zona Purépecha, el Oriente y el Bajío, entre otras.

Finalmente, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, abrigarse y evitar subir al Nevado de Toluca, cuyos accesos permanecen cerrados debido a las condiciones peligrosas del camino.