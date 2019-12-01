Prevén regreso de lluvias fuertes a varios estados

Prevén regreso de lluvias fuertes a varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 07:29:37
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Ciudad de México, a 10 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que un canal de baja presión ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas; y chubascos en Nuevo León y Tabasco.

Además, otros canales de baja presión en el centro del país y la península de Yucatán originarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, chubascos en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Pronóstico de lluvias para hoy 10 de noviembre de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (norte), Tamaulipas (norte y sur), Veracruz (norte, centro y sur), Chiapas (sur) y Quintana Roo (este).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para el martes:

  • De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
  • De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Puebla (suroeste), Morelos (sur), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
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