Prevén marchas y protestas este lunes en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 08:03:10

Ciudad de México, 30 de marzo del 2026.- Este lunes se tienen previstas dos marchas y al menos seis concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría provocar afectaciones a la circulación vial durante el desarrollo del día.

A las 08:00 horas, el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas se concentrará en el Ángel de la Independencia para marchar hacia las oficinas de Uber en México, ubicadas en la colonia Juárez, y posteriormente hacia Distrito Polanco, en la colonia Polanco.

Los conductores de aplicaciones exigirán una mesa de diálogo para atender demandas como mejoras en las tarifas, reducción de comisiones y el derecho a prestar servicio en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Más tarde, a las 16:00 horas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina realizará una marcha del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia.

Entre las concentraciones previstas, a las 07:30 horas padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria José Ma. Rodríguez Cos se manifestarán sobre Anillo Periférico Canal de Garay, en la colonia Los Ángeles Apanoaya, alcaldía Iztapalapa.

A las 10:00 horas, integrantes de Plata y Oro AC, policías en activo, jubilados y pensionados de la Policía Preventiva, se concentrarán en la Secretaría de Gobierno.

A las 12:00 horas, el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar AC realizará una actividad informativa en el Parque Lincoln, mientras que la colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una recaudación de juguetes en Plaza Tlaxcoaque y en el Hemiciclo a Juárez.

También a las 12:00 horas, el colectivo Plataforma 4:20 tendrá actividades en el Monumento a la Madre y posteriormente, a las 13:00 horas, en avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Finalmente, a las 14:00 horas, el grupo Mazatecas por la Libertad realizará una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).