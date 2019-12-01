Prevén lluvias y bajas temperaturas en varios estados de México para este sábado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 21:56:05

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2026.- El frente frío número 4 provocará lluvias en distintas partes de México durante este sábado, además de temperaturas bajo cero en algunas zonas del norte del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían registrar las lluvias más fuertes, con acumulaciones de hasta 150 milímetros.

También se esperan precipitaciones en Chihuahua, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. En Michoacán, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, entre otras entidades, se pronostican chubascos.

Por otra parte, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango podrían amanecer con temperaturas de hasta -5 grados. Mientras tanto, en estados como Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca el termómetro podría alcanzar entre 35 y 40 grados.

Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.