Prevalecerá ambiente frío en distintas regiones de Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de noviembre de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, durante este sábado prevalecerá el ambiente frío al amanecer en la Mixteca, Sierra Sur, Sierra de Juárez y Valles Centrales, así como en algunos sectores de la Sierra de Flores Magón.

Mientras que en la Cuenca del Papaloapan, Istmo de Tehuantepec y Costa, se mantendrá un ambiente fresco, con presencia de nieblas en zonas montañosas. Además, prevalecerá la intensa radiación solar durante horas centrales del día debido a la ausencia de nubosidad; y los vientos del norte serán de moderada intensidad durante la mayor parte del día.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones se deben a los efectos de un intenso anticiclón en niveles medios de la troposfera.

Por otra parte, se espera que la tormenta invernal número uno de la temporada, ingrese este día al noroeste de México, especialmente en Baja California y Sonora. Por delante de este sistema avanza el frente frío número 16, el cual podría llegar a mediados de la semana, generando condiciones invernales como descenso de temperatura, evento de norte, algunas lluvias y posibles heladas.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 30 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 24 y máxima de 35 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 21 y máxima de 33 grados.

• Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 10 y máxima de 30 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 14 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 26 grados.

• Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.