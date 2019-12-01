Presenta Sheinbaum el "Decálogo de la Democracia"

Presenta Sheinbaum el "Decálogo de la Democracia"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 09:21:38
Ciudad de México, a 4 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el “Decálogo de la Democracia”, el cual contiene puntos clave de la iniciativa de Reforma Electoral, que será presentada este 4 de marzo ante el Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana reveló los siguientes puntos:

  1. Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión.
  2. Reducción del gasto.
  3. Mayor fiscalización.
  4. Voto en el extranjero.
  5. Tiempos de radio y televisión.
  6. Inteligencia Artificial.
  7. Cómputos Distritales.
  8. Democracia Participativa.
  9. No nepotismo.
  10. No reelección.

“Quería que ver con un compromiso que hice yo con la gente y que esa solicitud, sobre todos los dos primeros, es una solicitud muy importante, el tema de las listas de plurinominales y el tamaño de tantos recursos que se estiman a las elecciones, entonces yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados al Senado y se aprueban esta idea”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal.

Noventa Grados
