Presenta Sheinbaum el "Decálogo de la Democracia"

Ciudad de México, a 4 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el “Decálogo de la Democracia”, el cual contiene puntos clave de la iniciativa de Reforma Electoral, que será presentada este 4 de marzo ante el Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana reveló los siguientes puntos:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión. Reducción del gasto. Mayor fiscalización. Voto en el extranjero. Tiempos de radio y televisión. Inteligencia Artificial. Cómputos Distritales. Democracia Participativa. No nepotismo. No reelección.

“Quería que ver con un compromiso que hice yo con la gente y que esa solicitud, sobre todos los dos primeros, es una solicitud muy importante, el tema de las listas de plurinominales y el tamaño de tantos recursos que se estiman a las elecciones, entonces yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados al Senado y se aprueban esta idea”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal.