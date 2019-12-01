Presenta Sheinbaum el "Decálogo de la Democracia"

Ciudad de México, a 4 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el “Decálogo de la Democracia”, el cual contiene puntos clave de la iniciativa de Reforma Electoral, que será presentada este 4 de marzo ante el Congreso de la Unión.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana reveló los siguientes puntos:
- Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión.
- Reducción del gasto.
- Mayor fiscalización.
- Voto en el extranjero.
- Tiempos de radio y televisión.
- Inteligencia Artificial.
- Cómputos Distritales.
- Democracia Participativa.
- No nepotismo.
- No reelección.
“Quería que ver con un compromiso que hice yo con la gente y que esa solicitud, sobre todos los dos primeros, es una solicitud muy importante, el tema de las listas de plurinominales y el tamaño de tantos recursos que se estiman a las elecciones, entonces yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados al Senado y se aprueban esta idea”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal.