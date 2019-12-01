Presenta Clara Brugada el Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol y devela el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2025.- Este viernes se realizó la presentación oficial del Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol, además de la develación del billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial número 1730, en un acto que celebró la historia del balompié y su vínculo con la cultura nacional.

Durante el evento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, subrayó que el próximo Mundial de Futbol, del cual la capital del país será una de las sedes, debe caracterizarse por la inclusión y la igualdad social.

“Queremos en esta ciudad decir: un mundial con juego limpio y sociedad justa, queremos un mundial libre de machismo, libre de racismo, libre de clasicismo y libre de xenofobia, un mundial sin discriminación, eso es lo que queremos, y por eso todos los días ya estamos preparados para ir construyendo este Mundial”.

Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, explicó que el nuevo álbum busca conectar generaciones a través de la memoria y la emoción que despierta el futbol.

“Esta colección está integrada por 20 diseños diferentes seleccionados para mostrar la riqueza gráfica que México ha aportado en los Mundiales y en el corazón de esta colección rendimos un homenaje especial: la Selección Femenil Mexicana de 1971”.

El billete conmemorativo presenta un diseño que fusiona elementos del Día de Muertos con la pasión futbolera. Además, al adquirir la serie completa de 20 cachitos, con un costo de 35 pesos cada uno, el álbum se entrega de manera gratuita. El Sorteo Zodiaco Especial se realizará el próximo 11 de enero y contempla un premio mayor de 11 millones de pesos por serie, así como un total de 22 mil 622 premios que suman 43 millones de pesos.