Presencia de ondas tropicales ocasionará lluvias intensas en al menos 8 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 08:21:19

Ciudad de México a 4 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las ondas tropicales 14 y 15 mantendrán lluvias en gran parte del país, con precipitaciones intensas en Jalisco; muy fuertes en Nayarit, Michoacán, Colima, Zacatecas, Guerrero y Oaxaca.

Según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ambos sistemas interaccionarán con canales de baja presión lo que favorecerá también chubascos en Puebla, Veracruz, Chiapas y la península de Yucatán, además de posibles granizadas en entidades del norte y centro del país, incluido el Valle de México.

Pronóstico de lluvias para hoy 4 de julio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (este y sur), Michoacán (norte y oeste) y Colima.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Sinaloa (este), Aguascalientes, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos (norte), Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (oeste), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: