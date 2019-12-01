Presencia de ondas tropicales ocasionará lluvias intensas en al menos 8 estados

Ciudad de México a 4 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las ondas tropicales 14 y 15 mantendrán lluvias en gran parte del país, con precipitaciones intensas en Jalisco; muy fuertes en Nayarit, Michoacán, Colima, Zacatecas, Guerrero y Oaxaca.
Según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ambos sistemas interaccionarán con canales de baja presión lo que favorecerá también chubascos en Puebla, Veracruz, Chiapas y la península de Yucatán, además de posibles granizadas en entidades del norte y centro del país, incluido el Valle de México.
Pronóstico de lluvias para hoy 4 de julio:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste y centro).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (este y sur), Michoacán (norte y oeste) y Colima.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Sinaloa (este), Aguascalientes, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos (norte), Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (oeste), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (centro y sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Tabasco.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste y suroeste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (este y suroeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.