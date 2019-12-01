Premia Red Mundial de Gobiernos Locales al AMG por Puntos Verdes Metropolitanos y plataforma ZOOM Metropolitano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 21:06:51

Guadalajara, Jalisco, 29 de noviembre de 2025.- Por contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), y la Agenda 2030 de la ONU, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), fue reconocida ayer en la IX Edición del Premio ICLEI al Gobierno Local Sustentable, otorgado por la Red ICLEI -Gobiernos Locales por la Sustentabilidad-, por los proyectos Puntos Verdes Metropolitanos y la plataforma ZOOM.

El Plan de Acción Climática Metropolitana (PACmetro), y el Mapa Único de Inundaciones (MUI), también recibieron reconocimiento honorífico por fortalecer la resiliencia climática y la gestión integral del riesgo en la metrópoli.

Al evento asistieron Heriberto García Murillo, Presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana y Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos; Ana Rosa Vergara Ángel, Alcaldesa de Juanacatlán y próxima Presidenta de la Junta de Coordinación Metropolitana, así como Jacob Reynoso Delgadillo, Secretario Técnico del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), en representación del Instituto.

En la IX edición, ICLEI galardonó al AMG por el proyecto Puntos Verdes Metropolitanos, en la categoría Gobierno Local con desarrollo circular y manejo integral de residuos sólidos.

La red de Puntos Verdes Metropolitanos cuenta con 10 espacios comunitarios en operación —uno por cada municipio del AMG y uno en alianza con CEMEX— donde las y los habitantes pueden entregar residuos valorizables.

Gracias a 54 actividades comunitarias de educación ambiental y participación ciudadana, los Puntos Verdes Metropolitanos lograron importantes avances en sostenibilidad, al recuperar 30 toneladas de residuos valorizados, equivalentes al peso de una ballena gris y evitar la emisión de 70 toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo directamente a la mitigación del cambio climático.

El premio otorgado a los Puntos Verdes Metropolitanos fue recibido por Heriberto García Murillo, Presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana y Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, quien remarcó el rol estratégico de las comunidades en la búsqueda de soluciones al medio ambiente.

“Estos premios no son para un gobierno, son para una comunidad que decidió no rendirse, para quienes creen que las cosas pueden hacerse bien. Uno de estos reconocimientos me toca recibirlo: los Puntos Verdes Metropolitanos. Este proyecto nació con una idea muy sencilla: que los residuos dejarán de ser un problema y se convirtieran en una oportunidad. Este premio lo ganó la ciudadanía, la que lleva sus residuos, la que educa a sus hijos y que cree que si es posible un futuro más sustentable”, expresó.

García Murillo también enfatizó la notoriedad internacional que recae en el Gobierno de Jalisco, el Área Metropolitana de Guadalajara y sus municipios, a partir de la implementación de estrategias exitosas como, los Puntos Verdes Metropolitanos, y la participación de la Junta de Coordinación Metropolitana en espacios como el Foro Mundial de Líderes Locales, realizado en Brasil en el marco de la COP30.

“Como Presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana, estos reconocimientos nos recuerdan que la fuerza de nuestra ciudad nace cuando trabajamos juntos, que los retos ambientales no conocen fronteras. Y como Presidente de Ixtlahuacán de los Membrillos, sé que estos logros también empiezan en las localidades, los fraccionamientos, los barrios y la comunidad. En un entorno sencillo, en lo cercano, en lo que construimos todos con humildad.

Sigamos soñando en grande pero actuando desde lo local”, ahondó.

La plataforma ZOOM Metropolitano también fue reconocida por ICLEI, debido a su contribución en el cumplimiento de los ODS, mediante la democratización del acceso a información territorial.

Con 724 capas de información, es hoy la herramienta pública más completa en su tipo en México.

Desde su lanzamiento, suma 35 mil 483 personas usuarias activas, múltiples presentaciones nacionales e internacionales y capacitaciones para gobiernos, academia, iniciativa privada y ciudadanía.

Ana Rosa Vergara Ángel, Alcaldesa de Juanacatlán y próxima Presidenta de la Junta de Coordinación Metropolitana, recibió la distinción y resaltó la importancia de las herramientas tecnológicas para la consulta de datos abiertos.

“Los municipios y el estado debemos tener como prioridad el medio ambiente. Nuestro municipio tiene muchas áreas verdes y la fortuna de tener agua. Debemos tener un equilibrio entre lo económico y lo que buscamos para las siguientes generaciones. Por eso, hoy me da mucho orgullo estar aquí presente, seguir aprendiendo de cada uno de ustedes, con el compromiso de cada día ser mejores y aportar nuestro granito de arena para nuestro municipio, el estado y el país”, expresó.

ICLEI también otorgó menciones honoríficas al PACmetro y al Mapa Único de Inundaciones, por fortalecer la resiliencia climática y la gestión integral del riesgo en la metrópoli.

En representación de Patricia Martínez Barba, Directora General del Imeplan, el Secretario Técnico del Imeplan, Jacob Reynoso, acudió a recibir el galardón.