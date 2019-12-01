Pide la CNPC a la población extremar precauciones ante las próximas lluvias intensas, bajas temperaturas y evento de Norte en algunas regiones del país

Ciudad de México, a 8 de enero de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y autocuidado ante las lluvias intensas, con episodios torrenciales, previstas para este sábado 10 y domingo 11 de enero, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo meteorológico, el frente frío número 27 avanzará de manera lenta sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, donde su interacción con un canal de baja presión favorecerá lluvias intensas y puntualmente torrenciales en regiones de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, se esperan chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar que acompaña a este sistema frontal ocasionará un notable descenso en las temperaturas del noreste, oriente y centro del país, así como un evento prolongado de vientos del norte, de intensidad fuerte a muy fuerte, a lo largo del litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de la Península de Yucatán.

Por otro lado, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciará la formación de la segunda tormenta invernal de la temporada. Este fenómeno generará ambiente muy frío a gélido, rachas intensas de viento y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, así como en regiones montañosas del centro y oriente del país.

Para el sábado, el SMN prevé lluvias muy fuertes a intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en la Sierra Nororiental y el Valle de Serdán en Puebla; las regiones Nautla, Capital y Olmeca de Veracruz; el oriente de Oaxaca; el noroeste y norte de Chiapas, así como en Tabasco.

En tanto, para el domingo se pronostican precipitaciones intensas a torrenciales, con acumulados de 150 a 250 milímetros, en la región Olmeca de Veracruz, el oriente de Oaxaca, el noroeste de Chiapas y el occidente de Tabasco.

Ante este escenario, la CNPC recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades; evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas; mantener libres de basura coladeras y desagües; ubicar refugios temporales y rutas de evacuación; asegurar techos, ventanas y objetos sueltos; abrigarse adecuadamente y proteger a grupos vulnerables, así como extremar precauciones en zonas montañosas por la posible presencia de nieve o aguanieve.

La CNPC informó que mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a estas condiciones meteorológicas y reiteró el llamado a la población a priorizar su seguridad.