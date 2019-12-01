Pemex recibirá menor apoyo presupuestal en 2027, Sheinbaum destaca reducción de la deuda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 10:47:54

Ciudad de México, a 22 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que a partir del 2027, Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá menor apoyo presupuestario por parte de la Administración federal.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal explicó que durante 2025 y 2026 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apoyó a la compañía a renegociar su adeudo.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que en lo que va de su sexenio la deuda de la empresa productora propiedad del Estado disminuyó en 20 mil millones de dólares.

Indicó que dicha cifra coloca el adeudo en el nivel más bajo desde 2014 y es 21 por ciento menor a la de 2024.

“Eso hizo que aumentara la calificación (crediticia) de Pemex. No pretendemos que Pemex se siga endeudando. No hicimos esto para volver a endeudarlo hasta con 100 mil millones de dólares, no”, manifestó la gobernante.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum mencionó que se busca mantener la estabilidad financiera de Pemex, que cumpla con sus compromisos crediticios y reduzca su deuda con apoyo de Hacienda, sin afectar las finanzas públicas.