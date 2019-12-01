Otorga juez nueva prórroga a Uriel "N", quien es señalado de acoso en contra de Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 18:05:43
Ciudad de México, a 13 de enero de 2026.- Un juez de control autorizó una ampliación de cuatro meses en el plazo de la investigación complementaria que se sigue contra Uriel “N”, señalado por los delitos de abuso sexual y acoso en perjuicio de dos mujeres, entre ellas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre de 2025 en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La decisión fue tomada durante una audiencia realizada la mañana de este martes 13 de enero de 2026, luego de que la defensa del imputado solicitara la prórroga, según confirmaron fuentes ministeriales.
El juzgador también avaló la extensión del periodo de investigación en la carpeta relacionada con el delito de acoso sexual denunciado por una mujer de 25 años, quien refirió haber sido víctima de conductas similares por parte del mismo individuo.

Con la nueva determinación judicial, la investigación se prolongará por cuatro meses adicionales, tiempo durante el cual Uriel “N” continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Cabe recordar que el pasado 8 de noviembre de 2025, el imputado fue vinculado a proceso por abuso sexual en agravio de la presidenta de la República, tras la denuncia presentada por los hechos ocurridos días antes. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta fue la segunda vinculación a proceso dictada en su contra por conductas de la misma naturaleza, ocasión en la que el juez determinó mantener la prisión preventiva ante el riesgo de reincidencia y con el objetivo de salvaguardar a las víctimas durante el desarrollo del proceso judicial.

Noventa Grados
