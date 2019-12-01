"Nosotros paramos" los estupefacientes que "ellos disminuyan el flujo de armas", dice Sheinbaum a EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 13:47:48

Ciudad de México, a 26 de septiembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “así como nosotros paramos el fentanilo que va a Estados Unidos, que ellos disminuyan las armas que están entrando”.

Lo anterior lo declaró en su conferencia de prensa matutina, en la que reveló que la mayoría de las armas utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra elementos del Ejército Mexicano provenían de Estados Unidos.

En ese sentido, la mandataria mexicana resaltó que el ingreso de armas de alto calibre desde la Unión Americana, es un tema que su administración ha planteado de manera reiterada en el marco de la cooperación bilateral en seguridad.

“Si nos quieren ayudar, nos pueden ayudar de muchas maneras. Una de ellas: paren la entrada de armas de Estados Unidos a México”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

La gobernante señaló que la cooperación debe basarse en inteligencia, investigación y coordinación, con respeto a la soberanía nacional: “Si tienen información en México, se le entrega a las autoridades mexicanas”.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum recordó que en el sexenio de Felipe Calderón se llevó a cabo el operativo “Rápido y Furioso”, mediante el mediante el cual se permitió el ingreso controlado de armas para rastrear a grupos criminales, situación que no tuvo el éxito esperado.

“En el periodo de Calderón se ingresaron armas supuestamente con chips para ver a dónde se iban. Imagínense nada más. Las recibieron los grupos delincuenciales, les quitaron el chip y las usaron. ¿Quién promovió que entraran? El gobierno”, criticó la mandataria.