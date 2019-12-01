Nombra Ernestina Godoy a María Esther Huerta como nueva titular de la Fiscalía Federal en el estado de Morelos

Cuernavaca, Morelos, a 8 de enero de 2026.- La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, designó a María Esther Huerta Calderón como nueva titular de la Fiscalía Federal en el estado de Morelos, con el propósito de fortalecer la coordinación entre instituciones y dar seguimiento a las labores de procuración de justicia en la entidad.

Como parte de una gira de trabajo, la fiscal general acudió a las instalaciones de la Fiscalía Federal en Morelos, donde realizó un recorrido y sostuvo un encuentro con el personal que conforma dicha representación. Posteriormente, se reunió con autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal para analizar los mecanismos de colaboración, redefinir estrategias operativas y establecer las prioridades que guiarán esta nueva etapa.

A través de sus redes sociales, Godoy Ramos destacó que la visita tuvo como objetivo reafirmar ante la ciudadanía morelense la presencia permanente de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, al señalar: “Hoy estuvimos en la Fiscalía Federal en Morelos para platicar con las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el fin de que las y los morelenses conozcan que habrá una presencia permanente de todas las instituciones encargadas de brindar seguridad y procurar justicia”.

Durante su mensaje al personal, la titular de la FGR también abordó el proceso de reordenamiento que se lleva a cabo a nivel nacional dentro de la institución, y enfatizó que el uso eficiente de los recursos es fundamental para mejorar el desempeño y atender de manera oportuna las exigencias sociales. Señaló que el desafío consiste en optimizar lo disponible sin perder de vista el objetivo principal: garantizar una justicia eficaz y oportuna.