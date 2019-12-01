“No quiero ser un alcalde más ejecutado”: Carlos Manzo a principios de año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 08:04:52
Uruapan, Michoacán, 2 de noviembre del 2025.- A principios del año, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, expresó públicamente su temor ante la creciente violencia en el municipio y la falta de atención del gobierno federal.

En una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el edil advirtió: “No quiero ser un alcalde más de la lista de los ejecutados, de los que les han arrebatado la vida”.

Manzo había denunciado la presencia de grupos criminales, el hallazgo de fosas clandestinas y la existencia de campos de adiestramiento presuntamente encabezados por centroamericanos en la región.

El presidente municipal reconoció que temía por su vida, motivo por el cual exhortó al gobierno de México y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a visitar Uruapan para atender la crisis de violencia que afecta a la segunda ciudad más importante de Michoacán.

Noventa Grados
