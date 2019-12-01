"No puede haber gobierno rico con pueblo pobre": Claudia Sheinbaum manda recado a morenistas

"No puede haber gobierno rico con pueblo pobre": Claudia Sheinbaum manda recado a morenistas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 09:31:43
Ciudad de México, 11 de enero del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, al insistir en que el principio de austeridad debe guiar el actuar de todos los funcionarios públicos, durante un acto realizado en Coyuca de Benítez, Guerrero.

Las declaraciones de la mandataria se dieron luego de la difusión de imágenes en las que se observa al senador Gerardo Fernández Noroña viajando en un vuelo de primera clase Premier One, lo que generó debate público sobre la congruencia en el ejercicio del poder.

La mandataria mexicana subrayó que quienes gobiernan deben conducirse bajo la “justa medianía” y mantenerse cercanos a la ciudadanía.

“Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, cerca del pueblo siempre; nada de los guaruras, alejados del pueblo, viviendo en un palacio de cristal que no se acerca a la gente. Nosotros siempre con humildad”, expresó.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo federal recordó que a partir de esta semana retomará giras por el país desde el jueves hasta el domingo, con el objetivo de mantenerse en contacto directo con la población.

“Por eso ahora estamos saliendo desde el jueves, viernes, sábado y domingo, a estar cerca siempre de la gente”, señaló.

Finalmente, Sheinbaum reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y enfatizó que los recursos públicos deben manejarse con responsabilidad.

“Cero corrupción, porque el recurso del pueblo es sagrado”, sentenció.

"Somos un país libre y soberano": Cuba responde a Donald Trump
