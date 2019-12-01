Niega jueza federal descongelar las cuentas bancarias del líder de grupo delictivo que opera en Tabasco

Niega jueza federal descongelar las cuentas bancarias del líder de grupo delictivo que opera en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 21:37:25
Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2025.- Una jueza federal determinó mantener, por el momento, el bloqueo de los recursos económicos de Hernán “N”, conocido como “El Abuelo”, quien es identificado como presunto líder de la organización criminal denominada "La Barredora".

El exservidor público ha argumentado que tanto él como sus familiares enfrentan una supuesta persecución con tintes políticos.

La jueza Primera de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, dio entrada a la demanda de amparo promovida por Bermúdez Requena, en acatamiento a una orden emitida por un Tribunal Colegiado. No obstante, la determinación inicial no resultó favorable para el quejoso.

En su resolución, la jueza negó conceder la suspensión provisional solicitada, mediante la cual el exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien estuvo en el cargo durante el mandato de Adán Augusto López, pretendía que la Unidad de Inteligencia Financiera dejara sin efecto el aseguramiento de sus cuentas bancarias.

Noventa Grados
