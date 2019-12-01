Morelia y Zamora: entregan 17 armas, 5 rifles y 32 granadas en catedrales durante jornada de desarme

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 08:49:40
Morelia, Michoacán, 28 de noviembre del 2025.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y del programa nacional “Sí al desarme, sí a la paz”, implementado en coordinación con la Iglesia Católica, el Gobierno de México recibió esta semana 17 armas cortas, 5 largas y 32 granadas en los atrios de las catedrales de Morelia y Zamora.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo presentó los avances en materia de seguridad en Michoacán.

Ahí, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que el programa de desarme permite a la población entregar de forma voluntaria y anónima sus armas a cambio de dinero en efectivo, con el fin de reducir riesgos y promover la paz.

Rodríguez Velázquez informó que el 26 de noviembre, y en paralelo a la Feria del Bienestar instalada en la Plaza de Armas, comenzó el canje de armas en la Catedral Metropolitana de Morelia; en solo dos días se recibieron 15 armas cortas, 2 armas largas y 6 granadas.

Además, el jueves se abrió un segundo módulo en la Catedral de Zamora, donde los habitantes entregaron 2 armas cortas, 3 largas y 26 granadas.

En este punto también se realizó el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos, con el objetivo de fomentar una cultura de paz desde la infancia.

