México y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) fortalecen cooperación para impulsar proyectos

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo la mañana de este martes una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, para dialogar sobre proyectos de desarrollo sostenible e integración económica en la región.

Durante el encuentro, Velasco destacó las ventajas de México para atraer inversión extranjera directa, entre ellas su infraestructura, el crecimiento sostenido de la inversión y los programas gubernamentales de impulso económico, en el marco de la cooperación con CAF, organismo multilateral que financia proyectos de infraestructura y desarrollo.

México y CAF mantienen una alianza estratégica desde hace más de 35 años. El país es accionista del organismo desde 1990 y, desde entonces, el banco ha financiado proyectos de infraestructura, energía, turismo sostenible, desarrollo urbano y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Asimismo, destacó que en 2026 CAF presentó su Estrategia con México 2030, la cual prioriza el financiamiento al sector privado, las alianzas público-privadas, los corredores de desarrollo y la transición energética. Como parte de esta estrategia, se incluye un crédito por 300 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destinado al fortalecimiento de las redes eléctricas.

Finalmente, Velasco reiteró que México es un destino atractivo para la inversión gracias a su infraestructura, al crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa y a los programas del Gobierno de México que incentivan su llegada.