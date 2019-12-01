México rechaza ruptura diplomática de Perú y defiende asilo a Betssy Chávez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 07:58:08
Ciudad de México, a 4 de noviembre 2025.- El gobierno de México o rechazó la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de que el país otorgara asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien alega ser víctima de persecución política.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que la decisión “se tomó en estricto apego al derecho internacional”, con base en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 11 de la Constitución mexicana.

De igual forma, el Gobierno mexicano enfatizó que el otorgamiento de asilo no puede considerarse un acto inamistoso y calificó como “excesiva y desproporcionada” la reacción de la Administración peruana “ante una acción legítima y humanitaria”.

“El único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México en este caso”, recordó la Cancillería.

La nota de prensa reafirma la vocación humanista del país y su compromiso con la protección de personas perseguidas por motivos políticos, además de reiterar los “históricos lazos de amistad” entre México y Perú.

