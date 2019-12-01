México continúa enviando apoyo humanitario a Venezuela con rescatistas, médicos y suministros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 16:26:45

Ciudad de México, a 1 de julio de 2026.- El Gobierno de México mantiene su respaldo a Venezuela tras los sismos registrados el pasado 24 de junio, mediante el envío de personal especializado, equipo de rescate y ayuda médica para atender a la población afectada por la emergencia.

A través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se han realizado cinco vuelos humanitarios que trasladaron a 240 integrantes del Ejército Mexicano, entre ellos 151 rescatistas, además de 60 médicos, enfermeros y camilleros, así como 11 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana.

El contingente mexicano también incluye ocho binomios canófilos del Ejército y diez de la Guardia Nacional, quienes participan en las labores de búsqueda y localización de personas en las zonas más afectadas, principalmente en la región de La Guaira.

Como parte del apoyo, México envió 13.1 toneladas de medicamentos, de las cuales 8.3 toneladas fueron aportadas por la Defensa y 4.8 toneladas por IMSS-Bienestar. Asimismo, se trasladaron cuatro toneladas de equipo y material para tareas de salvamento y rescate, ocho plantas generadoras de energía eléctrica y 80 kilogramos de medicamentos donados por la Cruz Roja Mexicana.

La Defensa informó que, desde hace cinco días, el agrupamiento "Yumare" desarrolla operaciones de asistencia humanitaria en las áreas afectadas por el desastre, que hasta el momento ha dejado un saldo de dos mil 295 personas fallecidas y más de seis mil rescatadas.