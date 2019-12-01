Me tomaré unos días de descanso en Acapulco, Guerrero, por la navidad: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 09:40:24
Ciudad de México, 22 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que tomará unos días de descanso en Acapulco, Guerrero, con motivo de las celebraciones de Navidad.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, la mandataria federal explicó que se trata de una pausa breve por las fiestas decembrinas, antes de retomar su agenda de trabajo y actividades oficiales al frente del Gobierno federal.

Sheinbaum Pardo dió a conocer que los días 25, 26 y 27 de diciembre estará en el puerto guerrerense, para después reincorporarse a sus actividades normales, por lo que dichos días no habrá conferencias de prensa matutinas.

Sheinbaum señaló que, pese al receso, se mantendrá atenta a cualquier situación relevante en el país y retomará sus labores de manera normal tras el periodo vacacional.

