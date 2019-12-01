Más de 200 mil personas se reunieron en el Zócalo para el Segundo Informe de Sheinbaum

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2026.- El Zócalo capitalino fue escenario este domingo de una concentración de más de 200 mil personas que acudieron al acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el que concluyó su recorrido por las 32 entidades del país para presentar los resultados de su segundo año de gobierno.

La movilización reunió a simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación en la Plaza de la Constitución, donde la mandataria ofreció un mensaje como parte de su ejercicio de rendición de cuentas y destacó las acciones realizadas durante los primeros dos años de su administración.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, las actividades se desarrollaron de manera ordenada y terminaron con saldo blanco, sin que se reportaran incidentes relevantes.

Con este acto en la capital del país, Sheinbaum dio por concluida la gira nacional que realizó durante las últimas semanas para informar sobre los avances y resultados de su gobierno en las distintas entidades de la República.