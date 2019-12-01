Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 13:50:52

Quintana Roo. 23 de noviembre 2026.- Las labores se realizan en distintos puntos de Quintana Roo, como Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Tulum y Mahahual, mediante buques sargaceros, embarcaciones menores, unidades anfibias y personal naval.

Además, la Marina lleva a cabo vuelos de reconocimiento con drones para identificar zonas con mayor presencia de sargazo, así como la instalación, supervisión y mantenimiento de barreras de contención.

Entre las recientes jornadas de limpieza se reportó la recolección de:

20 toneladas en Playa Ventana al Mar

39.69 toneladas en Puerto Morelos

25 toneladas en Playa Tam, Mahahual

25 toneladas en Xcalak, municipio de Othón P. Blanco.

Para estas labores también participan los Grupos de Recolección Emergente en Playas (GREP), en coordinación con la población civil, con el objetivo de reforzar las acciones de limpieza y atención al fenómeno.

Actualmente, se cuenta con 13 mil 635 metros de barreras instaladas en distintos puntos, además de trabajos de reparación, reconfiguración y mantenimiento de equipos y embarcaciones utilizados para la contención y recolección del sargazo.