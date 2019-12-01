Marchas y concentraciones este jueves en la CDMX; toma tus previsiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 08:55:42

Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- Este jueves se prevé la realización de una marcha y al menos nueve concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, las cuales podrían afectar la circulación vial.

A continuación, el detalle de las movilizaciones programadas:

07:00 horas: El Frente Nacional por las 40 Horas se manifestará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

10:00 horas: Mujeres artesanas del pueblo indígena hñahñu (otomí) acudirán a una audiencia en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 realizarán una asamblea en la Secretaría de Gobierno.

11:00 horas: La Alianza Nacional Telefonista ofrecerá una conferencia de prensa en las oficinas de Teléfonos de México. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación Comunitaria “Pilares” protestará en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. La colectiva Las Tonantzin se manifestará en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

11:30 horas: El colectivo nacional No Más Presos Inocentes se concentrará en los Juzgados Penales del Poder Judicial de la CDMX y en los Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente.

12:30 horas: La colectiva Las Tonantzin continuará su protesta en los Juzgados Penales del PJCDMX.

13:00 horas: El colectivo Plataforma 4:20 instalará mesas informativas en los siguientes puntos: Avenida Río Churubusco y Añil Avenida Río Churubusco y avenida Presidente Plutarco Elías Calles Circuito Interior (Avenida Río Churubusco) y Tlalpan Sur / Lázaro Cárdenas

16:00 horas: La Unión Nacional de Trabajadores marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

17:00 horas: El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX instalará una mesa de trabajo en el Kiosco de San Pedro Mártir.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones, anticipar traslados y considerar vías alternas ante posibles afectaciones viales.