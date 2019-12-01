Marchas y concentraciones este jueves en la CDMX; toma tus previsiones

29 de Enero de 2026
Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- Este jueves se prevé la realización de una marcha y al menos nueve concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, las cuales podrían afectar la circulación vial.

A continuación, el detalle de las movilizaciones programadas:

  • 07:00 horas: El Frente Nacional por las 40 Horas se manifestará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

  • 10:00 horas:

    • Mujeres artesanas del pueblo indígena hñahñu (otomí) acudirán a una audiencia en el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

    • Extrabajadores de la extinta Ruta 100 realizarán una asamblea en la Secretaría de Gobierno.

  • 11:00 horas:

    • La Alianza Nacional Telefonista ofrecerá una conferencia de prensa en las oficinas de Teléfonos de México.

    • La Coordinadora de Trabajadores de la Educación Comunitaria “Pilares” protestará en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

    • La colectiva Las Tonantzin se manifestará en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

  • 11:30 horas: El colectivo nacional No Más Presos Inocentes se concentrará en los Juzgados Penales del Poder Judicial de la CDMX y en los Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente.

  • 12:30 horas: La colectiva Las Tonantzin continuará su protesta en los Juzgados Penales del PJCDMX.

  • 13:00 horas: El colectivo Plataforma 4:20 instalará mesas informativas en los siguientes puntos:

    • Avenida Río Churubusco y Añil

    • Avenida Río Churubusco y avenida Presidente Plutarco Elías Calles

    • Circuito Interior (Avenida Río Churubusco) y Tlalpan Sur / Lázaro Cárdenas

  • 16:00 horas: La Unión Nacional de Trabajadores marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

  • 17:00 horas: El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX instalará una mesa de trabajo en el Kiosco de San Pedro Mártir.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones, anticipar traslados y considerar vías alternas ante posibles afectaciones viales.

