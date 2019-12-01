Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de noviembre 2026.- Madres buscadoras trabajan para impulsar la instalación de buzones de paz en iglesias de Michoacán, iniciativa que busca facilitar la recepción de información útil para localizar a personas desaparecidas y acercar mensajes de apoyo a sus familias.

María Eugenia Ruiz Favela, madre de Gustavo Segura Ruiz, dijo que hasta ahora no tiene conocimiento de que haya buzones instalados en el estado. Explicó que la propuesta se ha conversado con un grupo de madres y familias buscadoras, con apoyo de integrantes de la Iglesia y de Cáritas en Michoacán.

“Nos gustaría que fuera a nivel nacional, en todas las iglesias, porque sabemos que hay iglesias en colonias muy lejanas, donde a veces no vienen a la Catedral. Yo pienso que es conveniente que hagamos todo lo posible porque en cada iglesia haya un buzón de paz y ese mensaje que debemos transmitir para que haya conversión en los corazones, para que se sensibilice la gente a ayudarnos”, expresó.

Ruiz Favela señaló que, según su conocimiento, en Michoacán hubo buzones de paz hace alrededor de diez años, pero dejaron de funcionar. Dijo que le alegra que la Iglesia vuelva a mostrar disposición para colaborar con las familias buscadoras y destacó el acompañamiento que algunas reciben en los templos.

La madre buscadora también reconoció el apoyo de sacerdotes que han promovido misas para las familias de personas desaparecidas. Mencionó que se realizan celebraciones en Uruapan y que se prevé llevarlas a cabo también en Morelia.

“Es algo que nos está llenando de fortaleza, que nos estén apoyando”, afirmó en entrevista.

Los buzones de paz son una iniciativa promovida por la Arquidiócesis Primada de México en colaboración con madres y familias buscadoras. La propuesta contempla colocar espacios en templos y otros lugares públicos para que las personas puedan aportar información relacionada con casos de desaparición.

Ruiz Favela busca a su hijo, Gustavo Segura Ruiz, desaparecido el 8 de julio de 2018. Según relató, él regresaba de la playa con otras personas cuando, en la carretera a la altura del municipio de Arteaga, varios vehículos fueron detenidos y se llevaron a su hijo, desde entonces, no ha vuelto a saber de él.