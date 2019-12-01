Los XV años de los 45 millones de pesos en Tabasco: Belinda canta las mañanitas, Galilea Montijo fue presentadora y J Balvin con Xavi amenizaron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 07:46:22

Villahermosa, Tabasco, 9 de marzo del 2026.- La celebración del cumpleaños XV de Mafer, una joven originaria de Tabasco, se volvió tendencia en redes sociales después de que videos del evento se viralizaran de forma rápida en internet, donde varios usuarios compararon la fiesta con un concierto o incluso con una gala de premiación.

El festejo, realizado en Villahermosa, destacó por su producción poco común para una celebración de quince años. El evento incluyó alfombra roja, invitados especiales y presentaciones musicales en vivo, lo que generó sorpresa entre los internautas.

La conductora Galilea Montijo fue la encargada de presentar a los asistentes durante la alfombra roja, mientras que la cantante Belinda interpretó “Las Mañanitas” para la festejada. Además, la fiesta contó con presentaciones musicales de Xavi, J Balvin y el grupo Matute, quienes animaron la celebración.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el costo del evento habría alcanzado alrededor de 45 millones de pesos, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.

El lugar donde se realizó la fiesta fue ambientado con una temática inspirada en Nueva York. Fotografías y videos compartidos por el fotógrafo Antonio Tizoc muestran algunos de los elementos decorativos, como avenidas recreadas al estilo Manhattan, un pastel con forma de la Estatua de la Libertad y escenografías que simulaban establecimientos conocidos como 7‑Eleven y McDonald's.

Según reportes, el padre de la joven es Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario del sector energético en Tabasco y representante legal del Grupo Energético de la Chontalpa, firma vinculada con actividades relacionadas con el manejo y comercialización de combustibles.