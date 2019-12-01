Lluvias favorecen repunte del gusano barrenador en Tamaulipas; reportan 57 casos activos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 20:49:57

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 19 de octubre de 2026.- Las condiciones de humedad generadas por las recientes lluvias propiciaron un nuevo incremento de casos de gusano barrenador en Tamaulipas, donde las autoridades reportan 57 infestaciones activas, luego de que la cifra descendiera a 10 hace aproximadamente un mes.

El secretario de Desarrollo Rural de la entidad, Antonio Varela Flores, explicó que las precipitaciones favorecieron el entorno para la alimentación de la mosca que provoca esta plaga, lo que contribuyó al repunte de animales afectados.

Ante este escenario, las autoridades estatales mantienen las labores de vigilancia sanitaria, detección de nuevos casos y aplicación de tratamientos al ganado, con el propósito de frenar la propagación del gusano barrenador en las zonas rurales.

Varela Flores señaló que la llegada de un frente frío podría contribuir a disminuir las infestaciones durante las próximas semanas, debido al cambio en las condiciones climáticas.

Sin embargo, advirtió que los resultados no serán inmediatos, ya que podrían transcurrir alrededor de 15 días antes de comenzar a observar una reducción en los casos activos.

Mientras tanto, las acciones de prevención y atención continuarán en el estado para contener el avance de la plaga y evitar que el número de animales afectados siga aumentando.