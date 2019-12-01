Llegan a CDMX mexicanos detenidos por Israel mientras llevaban ayuda humanitaria a Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 08:30:58

Ciudad de México, a 8 de octubre 2025.- Los seis mexicanos que fueron detenidos por autoridades israelíes mientras viajaban en la flotilla Global Sumud, regresaron a la Ciudad de México luego de ser deportados.

Los connacionales arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un vuelo procedente de Estambul, Turquía.

Junto con ellos llegó el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, quien los acompañó en su viaje de regreso desde Jordania.

Cabe señalar que, se espera que Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, se reúnan en unas horas con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada por fuerzas israelíes la semana pasada en aguas internacionales antes de llegar a su destino.

Luego de ser detenidos, los mexicanos fueron llevados al centro de reclusión de Ktziot, en el sur de Israel.