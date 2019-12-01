Llega tercera tormenta invernal de la temporada

Llega tercera tormenta invernal de la temporada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 07:27:39
Ciudad de México, a 23 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la interacción entre una circulación ciclónica en altura y el frente frío número 31 originarán  la tercera tormenta invernal de la temporada en México.

Lo anterior provocará un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana; además de caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 23 de enero de 2026:

  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California y Coahuila.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
  • Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).
  • De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.
