Llega tercera tormenta invernal de la temporada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 07:27:39

Ciudad de México, a 23 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la interacción entre una circulación ciclónica en altura y el frente frío número 31 originarán la tercera tormenta invernal de la temporada en México.

Lo anterior provocará un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana; además de caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 23 de enero de 2026:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California y Coahuila.

: Baja California y Coahuila. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

: Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm) : Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

: Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste). De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: