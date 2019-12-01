Llega tercera tormenta invernal de la temporada

Ciudad de México, a 23 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la interacción entre una circulación ciclónica en altura y el frente frío número 31 originarán la tercera tormenta invernal de la temporada en México.
Lo anterior provocará un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana; además de caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Pronóstico de lluvias para el 23 de enero de 2026:
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California y Coahuila.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
- Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).
- De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.