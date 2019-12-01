Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 12:06:59

Ciudad de México. A 23 de Noviembre 2026.- La licencia de conducir permanente de la Ciudad de México no está disponible para todos los conductores, ya que existen algunas restricciones relacionadas con sus antecedentes viales y el tipo de vehículo que manejan.

De acuerdo con la información proporcionada, no podrán obtenerla las personas que:

Tengan sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

Cuenten con sentencias por hechos de tránsito graves.

Sean conductores de transporte público, carga o servicios especializados con licencias Tipo B, C, D o E.

Sean motociclistas, ya que este documento está destinado únicamente a vehículos particulares con licencia Tipo A.

¿Quiénes sí pueden tramitarla?

El trámite está disponible para quienes cuentan con una licencia Tipo A, así como para las personas que nunca la han tenido en la capital, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La licencia permanente tiene un costo de mil 500 pesos ($1,500) y podrá tramitarse hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que concluye el programa.

Las personas interesadas pueden realizar el trámite en línea mediante Llave CDMX o acudir a los módulos de atención de la capital:

Eduardo Molina: Calzada San Juan de Aragón 516, Gustavo A. Madero.

Félix Cuevas: Av. San Francisco 1621, Benito Juárez.

Miramontes: Av. Escuela Naval Militar, esquina con Canal de Miramontes 753, Coyoacán.

Miguel Ángel de Quevedo: Miguel Ángel de Quevedo 175, Coyoacán.

Magdalena: Álvaro Obregón 1415, Magdalena Contreras.

Acoxpa: Av. Acoxpa 430, Tlalpan.

Entre los documentos solicitados se encuentran una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, CURP y línea de captura pagada. Quienes tramiten su primera licencia Tipo A también deberán aprobar un examen teórico.

Trámite en línea:

Puedes hacerlo en “Licencia de conducir permanente” o la App CDMX con tu cuenta Llave CDMX.

Trámite presencial:

Los ciudadanos pueden acudir sin cita a ciertos módulos. Recuerda que pueden estar sujetos a disponibilidad diaria, por lo que se recomienda tomar precauciones.