Joven sufre amputación parcial de un dedo tras caerle encima escultura de "Tontín"; estaba trepado en ella en Torreón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 09:59:06

Torreón, Coahuila, 9 de abril del 2026.- Un joven de 18 años sufrió la amputación parcial de un dedo del pie tras un accidente ocurrido en el Bosque Venustiano Carranza, en Torreón, Coahuila.

De acuerdo con el relato del velador del área de juegos mecánicos, cerca de la 1:00 de la madrugada del jueves 9 de abril escuchó un fuerte ruido dentro del paseo público.

Momentos después observó a varios jóvenes salir corriendo hacia el exterior, con dirección a la avenida Matamoros y la calle Juan Pablos.

Al revisar lo ocurrido, el trabajador encontró una de las figuras decorativas dañada, específicamente la escultura conocida como “Tontín”, la cual estaba quebrada desde su base.

Los jóvenes solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, ya que uno de ellos sangraba profusamente del pie.

Los socorristas acudieron al lugar y brindaron atención a Axel Rosas, quien presentaba amputación parcial de un dedo del pie, por lo que fue trasladado a un hospital ubicado en la calle Cuauhtémoc para recibir atención médica.

Según los primeros reportes, el joven se encontraba jugando dentro del bosque y en un momento se subió a la escultura, pero la figura no soportó el peso y se desplomó.

La escultura “Tontín”, que está rellena de concreto y tiene un peso considerable, habría caído sobre el pie del joven, provocándole la grave lesión.