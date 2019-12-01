Invierno caluroso en Hermosillo; rompe récord de altas temperaturas

Invierno caluroso en Hermosillo; rompe récord de altas temperaturas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 13:19:10
Hermosillo, Sonora, a 22 de diciembre 2025.- La ciudad de Hermosillo, Sonora registró una temperatura récord de hasta 36 grados Celsius durante el inicio del invierno, el pasado 21 de diciembre.

Dicha cifra representa la más alta en la capital sonorense en los últimos 30 años.

El récord anterior se dio el 6 de diciembre de 2015, cuando el termómetro registró 34 ºC.

Según expertos, las altas temperaturas en invierno se atribuyen al cambio climático, que se ha intensificado en los últimos años.

Por lo anterior, las autoridades exhortan a la población a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol; indicaciones que normalmente se dan durante las épocas veraniegas.

Noventa Grados
