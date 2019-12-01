Intercambio de códices marca una nueva era en la relación bilateral México-Francia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 11:47:25

Ciudad de México, a 8 de noviembre 2025.- La exhibición temporal de los códices Azcatitlán y Bouterini se convirtió en el símbolo del inicio de la nueva etapa de la relación entre México y Francia, durante la visita oficial del presidente francés, Emmanuel Macron, a Palacio Nacional.

Luego de su reunión, los mandatarios llevaron a cabo una conferencia de prensa conjunta, en la que, entre otras cosas, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que el intercambio de manuscritos prehispánicos tiene un significado histórico y moral que trasciende la cooperación cultural habitual y encarna la profundidad de una relación.

“La aceptación de los traslados temporales recíprocos y simultáneos para que en México sea exhibido el códice Azcatitlán y que el códice Bouterini sea exhibido en Francia. Estos códices son fundamentales en la relación entre Europa y México”, afirmó la gobernante.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum evocó el valor identitario de los documentos, trazados en el periodo colonial temprano por pueblos nahuas, que narran la migración mexica y la fundación de Tenochtitlan.

Por su parte, el líder galo aseveró que el gesto diplomático y cultural es muestra de una tradición de afinidades intelectuales y políticas entre ambos países.

Además, mencionó que a pesar de momentos complejos de la historia bilateral y la posición de Víctor Hugo frente a la intervención francesa,“Francia ama a México”, y aseguró que rumbo al festejo de los 200 años de relaciones, ambos países inauguran “un nuevo capítulo de nuestra alianza estratégica”.

“La consolidación de nuestra alianza estratégica exige un impulso que le queremos dar a nuestra cooperación económica. Las 700 empresas francesas que ya están presentes en México generan 180 mil empleos directos y 700 mil empleos indirectos sobre territorio mexicano y espero que estas cifras aumenten todavía más mañana”, afirmó el presidente Macron.