Inicia pago del bimestre marzo-abril de Programas para el Bienestar: Ariadna Montiel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 08:06:01

Ciudad de México, 02 de marzo de 2026.- En conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 2 al 26 de marzo, se realiza el pago del bimestre marzo-abril a 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios de las Pensiones y Programas de Bienestar con inversión social de 104 mil 695 millones de pesos (mdp) para este bimestre.

“Nos toca realizar el pago del periodo de marzo a abril de las Pensiones y Programas de Bienestar”, destacó Montiel Reyes.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que, 13.6 millones de adultos mayores recibirán su pago, con inversión social de 87 mil 705 mdp en este bimestre; 2 millones 982 mil 222 mujeres de 60 a 64 años, recibirán su apoyo por concepto de la pensión, para este bimestre la inversión es de 9 mil 244.9 mdp; 1.5 millones de personas con discapacidad recibirán su pago, con una inversión social de 5 mil 270.2 mdp; en tanto que 228 mil 553 Madres Trabajadoras, recibirán su apoyo, con una inversión de 396.1 mdp, para este bimestre.

Ariadna Montiel agregó que, la fecha de pago, se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

Para brindar mejor atención, el depósito bancario se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido de las y los derechohabientes y beneficiarios, bajo el siguiente calendario:

· Lunes 2 de marzo: A

· Martes 3 de marzo: B

· Miércoles 4 y jueves 5 de marzo: C

· Viernes 6 de marzo: D, E, F

· Lunes 9 y martes 10 de marzo: G

· Miércoles 11 de marzo: H, I, J, K

· Jueves 12 de marzo: L

· Viernes 13 y martes 17 de marzo: M

· Miércoles 18 de marzo: N, Ñ, O

· Jueves 19 de marzo: P, Q

· Viernes 20 y lunes 23 de marzo: R

· Martes 24 de marzo: S

· Miércoles 25 de marzo: T, U, V

· Jueves 26 de marzo: W, X, Y, Z

Asimismo, precisó que 420 mil sembradores del Programa Sembrando Vida, el 10 de marzo, se realiza la dispersión del pago del jornal a las y los sembradores, con una inversión social de 2 mil 709.4 mdp para este mes. La ubicación de sucursales del Banco del Bienestar puede consultarse en: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx