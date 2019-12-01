Inicia AGRICULTURA pago de incentivos a productores de arroz y trigo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 14:29:24

Ciudad de México, a 2 de noviembre 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) comenzó la dispersión nacional de incentivos a productoras y productores de arroz y trigo, como parte del programa Comercio Justo.

En el marco del Plan México, el Gobierno de México —dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— mantiene el respaldo a las y los productores de arroz, particularmente en los estados de Nayarit y Campeche, que cuentan con potencial para incrementar la superficie sembrada de este grano estratégico para la soberanía alimentaria.

La Secretaría federal detalló que entre las acciones de apoyo se encuentran la vinculación con los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, el financiamiento mediante el Crédito Cosechando Soberanía, la entrega de semilla certificada y el pago de incentivos a la producción y comercialización, cuyo proceso inició el pasado jueves 29 de octubre.

Respecto al trigo panificable, resaltó que por primera vez se realizará en un mismo año el pago de incentivos correspondientes a dos ciclos agrícolas, pues en enero y febrero se cubrieron los correspondientes al ciclo Otoño-Invierno 2024-2025 y el pasado jueves inició la dispersión para el ciclo Otoño-Invierno 2025-2026.

Estas acciones buscan respaldar a las familias productoras de trigo ante la disminución de los rendimientos productivos, debido a los efectos del cambio climático, apuntó la Secretaría de Agricultura, a cargo de Columba Jazmín López Gutiérrez.

En total, Agricultura detalló que este apoyo económico beneficiará a 14 mil 157 agricultoras y agricultores de trigo y a mil 342 de arroz.

Con estas acciones, el Gobierno de México fortalece la comercialización justa, estimula la producción nacional, garantiza el bienestar de las familias rurales y avanza hacia la soberanía alimentaria y la prosperidad compartida en el campo mexicano.