Impulsan conservación mediante fragmentos de biodiversidad urbana en el municipio de Querétaro

Querétaro, Qro., 31 de marzo de 2026.- El municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Querétaro, ha fortalecido la estrategia de conservación mediante la implementación de fragmentos de biodiversidad urbana, espacios destinados a resguardar especies de flora y fauna nativa en buen estado dentro del entorno urbano y rural, afirmó Guadalupe Espinosa de los Reyes, titular de la dependencia.

Resaltó ar que tan solo durante el año 2025, se ha logrado impulsar la creación de 10 nuevos fragmentos, lo cual ha contribuido a sumar 167 hectáreas adicionales a esta red de conservación en favor del medio ambiente.

“Un fragmento de conservación de biodiversidad urbana se define como un espacio mayor a 200 metros cuadrados que contribuye a la preservación ecológica y que se establece mediante un sello emitido por la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), a solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal. Estos espacios representan una herramienta clave para integrar la sostenibilidad en el desarrollo urbano”.

Recordó que la importancia de estos fragmentos radica en los servicios ambientales que brindan, entre los que destacan la infiltración de agua en zonas de recarga, la mitigación de los efectos del cambio climático, la generación de oxígeno, la captura de carbono, la polinización, así como la regulación del clima. Además, contribuyen a la conectividad entre áreas de valor ecológico, lo cual favorece el equilibrio ambiental en la ciudad.

“Desde el año 2022 a la fecha, se han establecido un total de 53 fragmentos de biodiversidad urbana, que en conjunto abarcan una superficie de mil 170 hectáreas dentro del municipio de Querétaro”.

Los espacios integrados durante esta administración, dijo, incluyen el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, el Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Ciudad Judicial, la Vía Recreativa de Cerro de las Campanas, el Jardín Euglossini de la Universidad Autónoma de Querétaro, Puerta Norte CR, Parque Serra, el fraccionamiento Campestre, Huertas La Joya, Rancho El Maguey y la Universidad del Valle de México (UVM).