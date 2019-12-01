Implementarán sistema de vigilancia para reforzar la seguridad en carreteras federales

Implementarán sistema de vigilancia para reforzar la seguridad en carreteras federales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 17:25:04
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Ciudad de México, a 16 de octubre de 2026.- La carretera San Luis Potosí-Matehuala será el primer punto donde se pondrá en marcha el proyecto Túnel Seguro Carretero, una estrategia que busca fortalecer la prevención del delito y agilizar la atención de emergencias mediante el uso de tecnología e inteligencia policial.

La iniciativa surgió de un convenio entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), con el que se integrarán herramientas de videovigilancia, geolocalización, radiocomunicación y análisis de información en un mismo sistema.

De acuerdo con la SSPC, esta colaboración permitirá mejorar las labores de inteligencia e investigación en las vías de comunicación, además de facilitar la obtención y el análisis de datos que puedan servir como pruebas en el desarrollo de investigaciones y en la planeación de operativos.

Por su parte, META manifestó su disposición de aportar recursos técnicos y tecnológicos para contribuir a que los traslados por carretera sean más seguros y eficientes. Asimismo, destacó la importancia de sumar esfuerzos con las autoridades federales para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

La dependencia federal señaló que el trabajo conjunto con el sector privado permitirá ampliar sus capacidades operativas, prevenir actividades delictivas y fortalecer las acciones contra el tráfico ilegal de drogas y armas, así como contra los grupos que generan violencia en el país.

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