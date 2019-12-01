Identifican cuerpos de otros dos mineros de grupo de 10 desaparecidos en Sinaloa; suman siete reconocidos

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2026.– La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fueron identificados genéticamente dos cuerpos más relacionados con la desaparición de diez trabajadores de una empresa minera en Sinaloa, con lo que ya suman siete víctimas plenamente reconocidas dentro de este caso.

De acuerdo con la institución, los restos fueron localizados previamente en la comunidad de El Verde, perteneciente al municipio de La Concordia. La identificación se logró gracias a estudios genéticos realizados por peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Tras confirmar la identidad de las víctimas, los cuerpos fueron entregados a sus familiares, proceso en el que también participaron psicólogos de la AIC y personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes brindaron acompañamiento y apoyo durante las diligencias.

La dependencia federal señaló que, de manera paralela a los trabajos periciales, la investigación continúa bajo la conducción de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con respaldo del gabinete de seguridad del Gobierno de México.

En estas acciones colaboran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y localizar a las tres personas que aún permanecen sin identificar entre las víctimas del caso.

La FGR reiteró que el Ministerio Público federal continúa con la integración de la carpeta de investigación y con la búsqueda de indicios que permitan determinar responsabilidades, con el fin de que estos hechos no queden impunes.