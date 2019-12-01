Huracán "Rachel" se fortalece a categoría 3 frente a Baja California Sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 17:54:27

Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 1 de octubre de 2026.- El huracán "Rachel" incrementó su fuerza este jueves y alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza por el océano Pacífico al sur de Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte emitido alrededor de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se encontraba a aproximadamente 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

"Rachel" presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 240 kilómetros por hora. El sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad de seis kilómetros por hora.

Ante el fortalecimiento del fenómeno, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y marítimas en las zonas que podrían resentir los efectos de su amplia circulación.

Entre las principales condiciones previstas destaca el oleaje elevado, que podría alcanzar hasta seis metros de altura en las costas de Baja California Sur, por lo que se mantiene el llamado a extremar precauciones en actividades marítimas y zonas cercanas al litoral.

La evolución de Rachel ocurre después de que durante las primeras horas de este jueves el sistema se intensificara a categoría 2 y generara condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en distintos puntos del Pacífico mexicano.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre la trayectoria del huracán y recomiendan a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales, debido a que las condiciones del ciclón pueden modificarse durante las próximas horas.