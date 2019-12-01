Huracán 'Polo' mantendrá clima lluvioso en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 08:20:04

Ciudad de México, a 26 de septiembre 2026.- La presencia del huracán ‘Polo’ al suroeste de la península de Baja California favorecerá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

De igual forma, se prevé oleaje elevado y fuertes rachas de viento en las costas de estos estados.

Además, en el noroeste del país también se esperan lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, mientras que otros sistemas atmosféricos provocarán precipitaciones intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Las lluvias fuertes a muy fuertes también se extenderán a estados del noreste, norte, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para hoy 26 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noreste y este), Chiapas (norte, centro, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte, costa y sur), Jalisco (costa), Colima y Guerrero (costa y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Estado de México (oeste y suroeste), Puebla (norte y sureste), Michoacán (suroeste) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: