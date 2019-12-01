Honra Gobernador de Oaxaca a guardianes de semillas nativas en Feria Nacional de la Agrobiodiversidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 21:02:03

San Pablo Villa de Mitla, Oax. 29 de noviembre de 2025.- El Gobernador Salomón Jara Cruz y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra; inauguraron la primera Feria Nacional de la Agrobiodiversidad, que honra la labor de personas campesinas y reconoce a las comunidades guardianas de semillas nativas.

En este evento celebrado en el ejido Unión Zapata del municipio de San Pablo Villa de Mitla, territorio que resguarda una riqueza genética invaluable con las 35 razas de maíz nativo registradas en el país; el Mandatario estatal reiteró el compromiso de su gobierno para devolverle al campo el papel central que merece en el desarrollo de Oaxaca y seguir trabajando, junto a las y los campesinos.

“El progreso de Oaxaca y el país no puede construirse dejando atrás a quienes cultivan la tierra y han escrito la historia más profunda de la identidad de México”, expresó.

De esta manera, junto a la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiano Zaragoza, y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, celebró el crecimiento de esta feria, que reconoce la riqueza alimentaria, la grandeza de la tierra y el esfuerzo de quienes la trabajan con sabiduría y profundo arraigo.

“Hoy venimos a celebrar esta feria que durante más de una década ha sido un espacio de intercambio, aprendizaje y orgullo. Aquí se comparten saberes sobre la conservación de las semillas y se fortalecen nuestras prácticas tradicionales, se impulsa también la cocina de los pueblos y comunidades originarias”, afirmó.

Desde Unión Zapata, donde yace la cueva Guila Naquitz, en la que se encontraron los primeros vestigios de la domesticación del maíz, frijol, chile y calabaza; Jara Cruz hizo un llamado a unir esfuerzos para asegurar el abasto alimentario de las comunidades y hacer frente a los desafíos del cambio climático.

En su oportunidad, la titular de la Semarnat destacó que este encuentro contribuye a los esfuerzos que se realizan para proteger a los maíces nativos del país, por lo que refrendó el acompañamiento del Gobierno de México a las y los productores para fortalecer el campo.

“Celebramos este momento; gracias por compartir su identidad, conocimientos, saberes y sabores”, dijo.

Por su parte, el secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), Víctor López Leyva destacó que en Oaxaca se producen 35 de las 59 razas de maíz nativo que existen en México, lo que demuestra la relevancia de este territorio en el cultivo de este cereal, que es el más importante del planeta.

“Eso significa que Oaxaca es uno de los centros de biodiversidad agrícola más importantes de la humanidad” agregó.

En 2024, Oaxaca superó una producción de 771 mil toneladas de maíz; y como parte del Plan Nacional de Maíz Nativo impulsado por el Gobierno federal se prevé superar las 800 mil toneladas en 2026.

Esta Feria nació y se realizó durante 12 ediciones a nivel estatal; en esta ocasión contó con 800 personas productoras expositoras de 25 estados de la república, así como de países como Belice y Guatemala; acompañados por técnicos de los programas Sembrando Vida y Escuelas de Campo del Gobierno Federal, y de Abasto Seguro de Maíz y Autosuficiencia alimentaria, del Gobierno de Oaxaca.

Asimismo, en el marco de los 25 años de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se realizó la entrega de Premios a Ecoguardas 2025.