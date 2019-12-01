Habilitan nuevo estacionamiento para Terminal 2 del AICM

Habilitan nuevo estacionamiento para Terminal 2 del AICM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 07:19:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 28 de marzo 2026.- Las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), habilitaron un nuevo estacionamiento en la Terminal 2, a fin de mitigar la saturación vehicular y facilitar el acceso de los pasajeros.

De acuerdo con el comunicado, el nuevo espacio se ubica en la zona oriente de la terminal y permite el acceso peatonal con rutas señalizadas, iluminadas y bajo vigilancia permanente.

De igual forma, se informó que se mantienen activas opciones como el estacionamiento en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, que cuenta con traslados gratuitos hacia las terminales, así como otro espacio con capacidad para 650 vehículos junto a la glorieta de la T2, con servicio continuo.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros anticipar su llegada, considerar estas alternativas y optar por transporte público para evitar contratiempos durante el periodo de remodelación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin freno homicidios en Morelia, Michoacán; ya suman 22 en marzo
Michoacán, el corazón de la ruta del tráfico a EEUU: La caída de “El Gallo” revela trama detrás de una de las mayores alianzas delictivas
Fiscalía de Michoacán investiga a autoridades de seguridad en 20 municipios
Policía Morelia implementa medida temporal de estacionamiento en el Centro Histórico por temporada vacacional
Más información de la categoria
Localizan los dos veleros con ayuda humanitaria para Cuba
Sin freno homicidios en Morelia, Michoacán; ya suman 22 en marzo
Michoacán, el corazón de la ruta del tráfico a EEUU: La caída de “El Gallo” revela trama detrás de una de las mayores alianzas delictivas
México envía cuarto buque con ayuda humanitaria a Cuba
Comentarios