Habilitan nuevo estacionamiento para Terminal 2 del AICM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 07:19:16

Ciudad de México, a 28 de marzo 2026.- Las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), habilitaron un nuevo estacionamiento en la Terminal 2, a fin de mitigar la saturación vehicular y facilitar el acceso de los pasajeros.

De acuerdo con el comunicado, el nuevo espacio se ubica en la zona oriente de la terminal y permite el acceso peatonal con rutas señalizadas, iluminadas y bajo vigilancia permanente.

De igual forma, se informó que se mantienen activas opciones como el estacionamiento en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, que cuenta con traslados gratuitos hacia las terminales, así como otro espacio con capacidad para 650 vehículos junto a la glorieta de la T2, con servicio continuo.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros anticipar su llegada, considerar estas alternativas y optar por transporte público para evitar contratiempos durante el periodo de remodelación.