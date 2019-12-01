Guardián Forestal, escudo de la Mariposa Monarca en Michoacán: Secma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 08:25:11
Morelia, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- La vigilancia satelital del Guardián Forestal ha contribuido a la recuperación de la zona forestal y la erradicación de la tala clandestina en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, destacó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López. 

El funcionario estatal refirió que desde la implementación de este sistema de vigilancia, que permite el monitoreo de todo el territorio estatal, se han presentado tres denuncias por tala clandestina y 45 por cambio de uso de suelo, en la zona de amortiguamiento de la reserva. 

Explicó que la zona de amortiguamiento es la franja que rodea y protege el núcleo de la reserva, al actuar como una barrera contra impactos externos; por lo que al interponer las denuncias, se activa un mecanismo legal que detiene las actividades ilícitas de manera inmediata.

Méndez López resaltó que la tecnología e inteligencia artificial del Guardián Forestal ha sido clave para erradicar la tala clandestina en la zona núcleo. Según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el impacto de esta actividad disminuyó drásticamente: de 13.94 hectáreas registradas en el periodo 2020-2021, la cifra cayó a solo 2.51 hectáreas en 2023-2024.

El secretario destacó que mantener la vigilancia satelital es clave para la recuperación forestal de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Explicó que proteger su hábitat en México es vital, ya que la especie enfrenta graves amenazas durante su migración desde Canadá y Estados Unidos, tales como el uso de plaguicidas, la escasez de algodoncillo y la disminución de plantas polinizadoras.

