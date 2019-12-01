Gobierno presume reducción de homicidios en Guerrero; destaca situación de Acapulco

Gobierno presume reducción de homicidios en Guerrero; destaca situación de Acapulco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 11:47:07
Acapulco, Guerrero, a 9 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en Guerrero se redujeron 65 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos por mes, de octubre de 2024 a diciembre de 2025, al pasar de 6.58 a 2.32 víctimas.

De igual forma, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana resaltó que en Acapulco este delito presentó una reducción del 71 por ciento al pasar de 2.32 a 0.68, es decir menos de un homicidio diario.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que los resultados se logran con “la Estrategia de Atención a las Causas, fortalecimiento de la Guardia, inteligencia e investigación y mucha coordinación entre el gobierno del estado de Guerrero y el Gobierno Federal”.

Asimismo, la gobernante agradeció a las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad por el trabajo realizado en la región para incrementar la seguridad.

