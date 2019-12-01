Gobierno de Oaxaca apertura seis Puntos de Mujer Segura en Valles Centrales

Gobierno de Oaxaca apertura seis Puntos de Mujer Segura en Valles Centrales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 19:19:09
Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Oaxaca a través de la Policía Vial Estatal, habilitó seis Puntos Mujer Segura en sus delegaciones de Villa de Zaachila, Zimatlán de Álvarez, Ocotlán de Morelos, Tlacolula de Matamoros, San Pablo Villa de Mitla y en el fraccionamiento El Rosario de San Sebastián Tutla.

El director general de la corporación, Toribio López Sánchez expresó que estos espacios forman parte de la estrategia institucional del Gobierno que encabeza Salomón Jara para brindar atención inmediata y acompañamiento seguro a mujeres, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de violencia.

“Este proyecto representa un paso más en la construcción de un Oaxaca más seguro, inclusivo y atento a las necesidades de todas y todos sus habitantes, especialmente de las mujeres que requieren atención prioritaria y acompañamiento profesional en situaciones de vulnerabilidad”, dijo.

Durante la apertura de los Puntos Mujer Segura en los Valles Centrales, el jefe policiaco destacó junto a la directora de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Zenelly Monterrubio Vásquez, que las y los policías viales han recibido a lo largo del año capacitaciones especializadas con perspectiva de género para fortalecer sus habilidades y protocolos para la atención de mujeres en riesgo.

