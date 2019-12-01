Gobierno de México lamenta muerte de mexicano en choque de trenes en España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 12:51:25

Ciudad de México, a 2 de noviembre 2026.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó el fallecimiento de un connacional, ocurrido en el accidente ferroviario en Toledo, España del pasado 28 de octubre.

A través de un comunicado oficial, la dependencia federal comunicó que las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento de un connacional en Urba, Toledo.

Además, agradeció el apoyo de los cuerpos de emergencia y el gobierno regional para dar con el paradero del mexicano, que estaba reportado como desaparecido tras el incidente.

Por otra parte, la Cancillería aseguró que, por medio de la Embajada de México en España, presta la asistencia consular necesaria a los familiares de víctima que viajaron hasta el país europeo.

En ese sentido, la SRE confirmó que darán apoyo a los deudos para los gastos funerarios y de repatriación de su familiar.