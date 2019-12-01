Gobierno ampliará 200 mil espacios en bachillerato para 2026, anuncia Sheinbaum

Ciudad de México, 20 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su administración proyecta crear 200 mil nuevos espacios en educación media superior para finales de 2026, con el objetivo de garantizar el acceso de jóvenes de entre 15 y 18 años a este nivel educativo.

Desde Palacio Nacional, desde su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal destacó que actualmente en 18 estados del país ya no se aplica examen de admisión para ingresar al bachillerato. En el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, explicó que la prueba del Comipems fue sustituida por el programa “Mi derecho, mi lugar”.

Sheinbaum Pardo señaló que el propósito es evitar que los estudiantes sean excluidos por su desempeño académico a temprana edad. “Los jóvenes tienen que estar en la escuela y es obligación del gobierno generar las condiciones para ello”, afirmó.

También subrayó que se trabaja en mejorar la infraestructura de los planteles de nivel medio superior, incluyendo telebachilleratos, los cuales ahora forman parte del programa “La Escuela es Nuestra”. Además, indicó que se impulsa un nuevo enfoque educativo alineado con la Nueva Escuela Mexicana.

La presidenta mexicana agregó que el fortalecimiento de la educación busca reducir la brecha educativa y contribuir a la disminución de la violencia, mediante iniciativas como “Te extrañamos en el salón”, enfocada en identificar y reincorporar a estudiantes que abandonan sus estudios.

Finalmente, reiteró que la meta es ampliar el acceso a una educación gratuita, laica y de calidad, no solo en el nivel medio superior, sino también en el superior, con la creación de más espacios universitarios en el país.