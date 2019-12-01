“Ganó el mal, nos quitaron a un gran ser humano”: Memo Valencia tras el asesinato de su amigo Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 08:47:56
Morelia, Michoacán, 2 de noviembre del 2025.– El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, expresó su dolor por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde pidió respeto ante el momento que atraviesa.

“No tengo nada que decir, por favor no me llamen, respeten mi dolor. Quienes me conocieron y conocieron a Carlos entienden bien la razón”, escribió el dirigente priista visiblemente afectado.

Valencia lamentó la pérdida de quien consideró uno de sus más cercanos amigos y compañeros de lucha.

“Siempre creí que en la lucha entre el bien y el mal los buenos ganaríamos, pues he creído que #LosBuenosSomosMás, pero hoy no fue así. Ganó el mal, ganaron los malos, nos quitaron a un gran ser humano, un hombre bueno, íntegro, un hombre impar”, señaló.

El político recordó que a lo largo de su vida ha perdido a varias personas cercanas. “Primero me quitaron a César, luego a Caleb, ahora me quitan a Carlitos, mi querido hermanito. No compartimos la sangre, pero sí el cariño y los ideales”, expresó.

Visiblemente dolido, reconoció que el clima de violencia en Michoacán alcanza incluso a quienes han alzado la voz contra la inseguridad. “No puedo pedir justicia, no puedo pedir ya nada. Me queda claro que en Michoacán los que nos atrevemos a alzar la voz, tarde o temprano somos silenciados”, lamentó.

“Descansa en paz, hermanito —concluyó Valencia—. Hoy será otra de las noches más tristes de mi vida.”

